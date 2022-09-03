Не менее 70 тысяч человек приняли в субботу участие в антиправительственном митинге в центре Праги, сообщает полиция Чехии. Участники потребовали отставки кабинета министров, объявления страной нейтралитета и заключения договоров о покупке дешёвого газа, в частности, у России.

Акция на Вацлавской площади под названием "Чехия на первом месте" проходит под лозунгами против Евросоюза, НАТО и поддержки Украины в войне с Россией. Выступающие требуют ограничить приём беженцев с Украины, объявить нейтралитет и сформировать "чешское, а не брюссельское или украинское" правительство, — передаёт газета Lidové noviny.

Правительство критикуется за рост цен на энергоносители и высокую инфляцию. Премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что митинг организован пророссийскими организациями, выступающими против интересов Чехии.