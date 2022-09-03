Не менее 70 тысяч человек приняли в субботу участие в антиправительственном митинге в центре Праги, сообщает полиция Чехии. Участники потребовали отставки кабинета министров, объявления страной нейтралитета и заключения договоров о покупке дешёвого газа, в частности, у России.
Акция на Вацлавской площади под названием "Чехия на первом месте" проходит под лозунгами против Евросоюза, НАТО и поддержки Украины в войне с Россией. Выступающие требуют ограничить приём беженцев с Украины, объявить нейтралитет и сформировать "чешское, а не брюссельское или украинское" правительство, — передаёт газета Lidové noviny.
Правительство критикуется за рост цен на энергоносители и высокую инфляцию. Премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что митинг организован пророссийскими организациями, выступающими против интересов Чехии.
- В пятницу оппозиции в парламенте не удалось отправить правительство Чехии в отставку на голосовании по вотуму недоверия. Дебаты и голосование длились 22 часа. За отставку кабинета проголосовали 84 из 200 депутатов при необходимых 101 голосе. Правительственная коалиция контролирует большинство мест в нижней палате.
- Внутри Евросоюза Чехия выступает за жёсткий курс к Москве. Страна выслала большинство российских дипломатов, поддерживает санкции против России, перестала выдавать большинство видов виз российским гражданам и ограничила обучение российских студентов в вузах.
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