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В ЕС сохраняются разные подходы к закупкам боеприпасов для Украины

Украинский военнослужащий во время тренировок вблизи фронтовой линии. Запорожская область, 29 марта 2023

Послы государств Европейского союза вновь не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины. Как отмечают "Немецкая волна" и польская радиостанция RMF FM, Брюссель ранее обещал Киеву передать до конца года 1 миллион боеприпасов. Речь шла как о складах в странах ЕС, так и о совместных закупках. Но из этого "миллиона" к настоящему времени Украине отгружено менее 40 тысяч боеприпасов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее призвал министров обороны 27 стран-участниц обратить внимание на эту ситуацию. Некоторые европейские дипломаты считают, что совместные закупки блокирует Франция. В Париже говорят, что всё производство и цепочки поставок боеприпасов должны находиться в Европе. Франция против того, чтобы снаряды производились в одной из стран ЕС, а порох изготовлялся в Южной Корее. "При таком подходе, мы никогда не поставим Украине боеприпасы", приводит "Немецкая волна" слова одного из европейских дипломатов, знакомого с ситуацией.

О нехватка сырья для производства взрывчатки, чтобы обеспечить Украину боеприпасами ранее писала Financial Times. Собеседники издания рассказали, что в ЕС ощущается дефицит пороха, пластита и тротила, который не позволяет быстро нарастить производство артиллерийских снарядов даже при условии достаточного финансирования. Нападение России на Украину показало, насколько слабы в Европе производственные мощности, на которых сказались десятилетия недоинвестирования, отмечала газета.

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