FT: в ЕС не хватает сырья для обеспечения Украины боеприпасами

В Евросоюзе не хватает сырья для производства взрывчатки, чтобы обеспечить Украину боеприпасами. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на чиновников и представителей рынка.

Собеседники издания рассказали, что в ЕС ощущается дефицит пороха, пластита и тротила, который не позволяет быстро нарастить производство артиллерийских снарядов ладе при условии достаточного финансирования. Нападение России на Украину показало, насколько слабы в Европе производственные мощности, на которых сказались десятилетия недоинвестирования, отмечает газета.

По словам чиновника из Германии, фундаментальная проблема заключается в том, что европейская оборонная промышленность не в состоянии наладить крупномасштабное военное производство, необходимое в условиях войны.

Представитель чешской оборонной отрасли рассказал, что сейчас очень сложно увеличить производство артиллерийский снарядов за короткое время и при нехватке сырья. На увеличение объёмов производства пороха, по мнению источника Financial Times, уйдёт около трёх лет.

Производители вооружений из Испании отмечают, что в Евросоюзе не так много оборонных заводов и они загружены на 100%. Собеседники издания утверждают, что Брюсселю стоит искать новые производственные мощности в других странах, например, в Индии и Южной Корее.

Из-за дефицита выросла и цена на снаряды. В среднем производство каждого из них сейчас стоит 850 евро. Это на 20% больше, чем до российского вторжения.

Кроме того, издание Politico пишет, что НАТО ускорит накопление техники и военнослужащих на белорусской и российской границах. Речь может идти о группировке в 300 тысяч военных, но для реализации этих планов надо убедить страны военного союза предоставить для такой группировки технику и солдат.

Вместе с тем США обнаружили, что Россия в войне с Украиной использует боеприпасы китайского производства. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщило японское агентство Kyodo без указания типа боеприпасов.

По словам собеседников агентства, в США подозревают, что китайские боеприпасы использовали российские военные. Были ли эти снаряды поставлены официально или с согласия властей КНР, неизвестно. О возможных поставках винтовок и военного оборудования из Китая сообщали на днях источники Politico.

Пекин заявляет, что не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта. В понедельник в Россию с официальным визитом прибудет глава КНР Си Цзиньпин. Он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее заявил, что главы государств среди прочего обсудят военно-техническое сотрудничество.