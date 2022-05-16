В Эстонии начинаются учения с участием военных НАТО

В Эстонии 16 мая начинаются масштабные учения Сил обороны "Ёж-2022". Их сопровождают ряд учений НАТО. Манёвры пройдут поблизости от границы с Россией — на юго-востоке страны.

В ходе учений будет проверена боеготовность эстонских Сил обороны и их способность реагировать на международные угрозы. Главное внимание будет уделено проверке готовности 2-й пехотной бригады и Центра стратегических коммуникаций киберкомандования. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главный штаб Сил обороны.

В учениях, которые продлятся до 3 июня почти на всей территории страны, примут участие сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морской флот, ополчение "Кайтселийт", а также киберкомандование — всего около 15 тысяч военнослужащих, в том числе из дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО.

Помимо "Ёж 2022", одновременно в Эстонии и поблизости от нее проводится ещё несколько учений. В Латвии пройдут манёвры, рамках которых отрабатываются совместные с Силами обороны Эстонии процедуры командования. Северная дивизия НАТО проведёт учения Knight Legion. Морские пехотинцы США в рамках учений Defender Europe будут взаимодействовать с эстонскими военнослужащими на острове Сааремаа и проведут боевые стрельбы на море.

Учения Сил обороны "Ёж" — крупнейшие в Эстонии. До этого они проходили в 2008, 2015 и в 2018 годах. В этом году они проходят на фоне военного вторжения России в Украину.

Парламенты Эстонии и Латвии 21 апреля приняли заявления, в которых действия России на территории Украины называются геноцидом.