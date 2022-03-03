Зеленский: "Если Украина не выстоит, страны Балтии будут следующими" 

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 3 марта призвал страны Запада увеличить военную помощь Украине, заявив, что в противном случае Россия будет наступать и на остальную Европу.
"Если Украина не выстоит, то, не дай Бог, Латвия, Литва, Эстония будут следующими. Поверьте мне", – заявил Зеленский.
Он вновь призвал Владимира Путина к прямым переговорам, подчеркнув, что это "единственный способ остановить войну".
"Только не за 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее. Я ж сосед! Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы" – сказал украинский президент.
Российский президент в это же время проводил совещание с членами Совета безопасности. Встречу Путин начал со слов о том, что украинские неонацисты прикрываются мирными жителями, "так воевали только фашисты".
По его словам, "специальная операция" в Украине идёт строго по плану, все поставленные задачи решаются. Семьям погибших солдат будет выплачено пособие 7,4 млн рублей.
- Россия предприняла военное вторжение на территорию Украины по приказу президента Владимира Путина 24 февраля. Страны Запада ввели против Кремля жёсткие санкции, которые затронули не только компании, политиков и чиновников, но и обычных россиян.
- Киев заявляет, что с начала вторжения было убито более 350 мирных жителей.
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