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Зеленский: "Если Украина не выстоит, страны Балтии будут следующими" 

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 3 марта призвал страны Запада увеличить военную помощь Украине, заявив, что в противном случае Россия будет наступать и на остальную Европу.

"Если Украина не выстоит, то, не дай Бог, Латвия, Литва, Эстония будут следующими. Поверьте мне", – заявил Зеленский.

Он вновь призвал Владимира Путина к прямым переговорам, подчеркнув, что это "единственный способ остановить войну".

"Только не за 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее. Я ж сосед! Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы" – сказал украинский президент.

Российский президент в это же время проводил совещание с членами Совета безопасности. Встречу Путин начал со слов о том, что украинские неонацисты прикрываются мирными жителями, "так воевали только фашисты".

По его словам, "специальная операция" в Украине идёт строго по плану, все поставленные задачи решаются. Семьям погибших солдат будет выплачено пособие 7,4 млн рублей.

  • Россия предприняла военное вторжение на территорию Украины по приказу президента Владимира Путина 24 февраля. Страны Запада ввели против Кремля жёсткие санкции, которые затронули не только компании, политиков и чиновников, но и обычных россиян.
  • Киев заявляет, что с начала вторжения было убито более 350 мирных жителей.

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