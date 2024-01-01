В Эстонии вступил в силу закон о признании однополых браков

В Эстонии вступил в силу закон о равноправии браков. С 1 января заключить брак могут двое совершеннолетних людей независимо от пола. Таким образом, Эстония стала первой постсоветской страной, признавшей однополые браки.

Эстонский парламент принял решение о брачном равноправии в июне прошлого года. Из 101 депутата 55 проголосовали за, 34 - против, остальные воздержались или не участвовали в голосовании.

С 2013 года Эстония предоставляет своим гражданам независимо от пола возможность заключить договор об официальном партнёрстве. Такое соглашение позволяет партнёрам принимать друг за друга официальные решения - например, в медицинских случаях, - распоряжаться совместно нажитым имуществом, вступать в наследство или получать государственные льготы наравне с семейными парами. Закон о брачном равноправии не отменяет возможности заключать партнёрство. Пары, ранее уже заключившие такой договор, но желающие оформить полноценный брак, теперь смогут сделать это в упрощённом режиме.

Министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало заявила, что закон о брачном равноправии должен положить конец многолетней правовой путанице и обеспечить равные права для всех жителей страны. "Я надеюсь, что исчезнут необоснованные страхи, а критики этого решения поймут, что оно ничего ни у кого не отнимает, а многим из нас даёт важные права", - сказала она.