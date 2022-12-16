В Эстонию прибыла пехотная рота армии США

В воинскую часть в городе Выру прибыла рота армии США, сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR. Военнослужащие проводить совместные занятия со 2-й пехотной бригадой Вооруженных сил Эстонии.

Американское подразделение прибыло в страну на основании двухстороннего договора с США. Ранее на Мадридском саммите НАТО президент Джо Байден пообещал усилить восточный фланг альянса.

Помимо солдат США перебросили в Эстонию ракетные системы HIMARS, а также системы командования и управления. Американские подразделения будут проводить совместные занятия с Силами обороны для улучшения взаимодействия между союзниками.

В Эстонии также находится Боевая группа передовых сил НАТО. В её состав под руководством Великобритании входят части вооруженных сил Франции и Дании, а также один эксперт из Исландии. Воздушное пространство стран Балтии охраняют истребители ВВС Германии.