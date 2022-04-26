В эстонском порту задержали партию кокаина на полмиллиарда евро

В эстонском порту Мууга задержали крупную партию кокаина общим весом 3,5 тонны. Наркотики планировали доставить в Россию. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Государственную прокуратуру Эстонии.

Кокаин нашли в конце марте на судне Milan Express, которое 5 марта вышло из порта Роттердама. Во время проверки рефрижераторных контейнеров, в которых по документам перевозили бананы из Эквадора, обнаружили 72 черных мешка. В них были найдены более трех тысяч упакованных в пленку и заклеенных клейкой лентой пачек с твердым порошком белого цвета. Экспресс-тест дал положительную реакцию на кокаин, - сообщает Север.Реалии.

Эстонские таможенники решили проверить судно после сообщений от финской таможни и нидерландской полиции. По данным ведомства, это одна из самых крупных партий кокаина, изъятых когда-либо в регионах стран Балтии и Северной Европы. Прокуратура оценила его розничную стоимость в €500 миллионов. Возбуждено уголовное дело.