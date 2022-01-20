Обвиняемым по "кокаиновому делу" дали сроки от 13 до 18 лет колонии

Дорогомиловский суд Москвы в четверг на основании вердикта присяжных приговорил четырёх обвиняемых по так называемому "кокаиновому делу", связанному с находкой чемоданов с наркотиками на территории российского посольства в Аргентине, к срокам от 13 до 18 лет колонии. Об этом сообщает "Интерфакс".
Предполагаемого организатора поставки, бизнесмена Андрея Ковальчука приговорили к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,8 миллиона рублей. Предпринимателям Иштимиру Худжамову и Владимиру Калмыкову, а также завхозу российского посольства Али Абянову назначили 13, 16 и 17 лет лишения свободы соответственно.
Обвиняемых признали виновными в покушении на контрабанду наркотических средств и покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. Адвокат Ковальчука заявил, что приговор будет обжалован.
Ранее коллегия присяжных признала виновными, но заслуживающими снисхождения четверых обвиняемых по делу о контрабанде кокаина.
- Двенадцать чемоданов, в которых было почти 400 килограммов кокаина, были обнаружены на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в декабре 2016 года. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву. Следователи утверждают, что кокаин предназначался для отправки в Россию, Германию и Нидерланды.
- Процесс по делу о контрабанде кокаина шёл более двух лет. О главном обвиняемом, Андрее Ковальчуке, который был задержан в Германии, а затем экстрадирован в Россию, СМИ сообщали, что он был сотрудником российских спецслужб. То же самое во время слушаний утверждали трое других подсудимых. Сам Ковальчук отказался говорить в суде о своём прошлом, сославшись на расписку о неразглашении, которую он якобы дал ФСБ. Российские спецслужбы отрицают, что подсудимый числился в их рядах.
- Журналисты-расследователи писали, что семья Андрея Ковальчука неоднократно использовала в незаконных операциях дипломатические документы. СМИ сообщали, что для перевозки груза использовали самолет специального летного отряда "Россия", на котором летает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В ведомстве эту информацию назвали "фейком". Но полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета.
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