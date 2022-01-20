Обвиняемым по "кокаиновому делу" дали сроки от 13 до 18 лет колонии

Дорогомиловский суд Москвы в четверг на основании вердикта присяжных приговорил четырёх обвиняемых по так называемому "кокаиновому делу", связанному с находкой чемоданов с наркотиками на территории российского посольства в Аргентине, к срокам от 13 до 18 лет колонии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Предполагаемого организатора поставки, бизнесмена Андрея Ковальчука приговорили к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,8 миллиона рублей. Предпринимателям Иштимиру Худжамову и Владимиру Калмыкову, а также завхозу российского посольства Али Абянову назначили 13, 16 и 17 лет лишения свободы соответственно.

Обвиняемых признали виновными в покушении на контрабанду наркотических средств и покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. Адвокат Ковальчука заявил, что приговор будет обжалован.

Ранее коллегия присяжных признала виновными, но заслуживающими снисхождения четверых обвиняемых по делу о контрабанде кокаина.