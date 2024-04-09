В этом году март стал самым теплым за всю историю наблюдений, новый температурный рекорд был зарегистрирован 10 месяцев подряд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой Европейскую службу по изменению климата Copernicus.

По данным огранизации, прошедшие 12 месяцев также считаются самым жарким периодом из когда-либо зарегистрированных. С апреля 2023 года по март 2024 года средняя глобальная температура была на 1,58 градуса Цельсия выше средней температуры в доиндустриальный период 1850-1900 годов.

"Наблюдение подобных записей – месяц за месяцем – действительно показывает нам, что наш климат меняется, меняется быстро", – заявила замдиректора Copernicus Саманта Берджесс.

Как отмечает Reuters, 2023 год уже стал самым жарким годом на планете, изменения климата привели к рекордному количеству лесных пожаров в Венесуэле и к засухе в Южной Африке.

По данным Copernicus, основной причиной жары стали антропогенные выбросы парниковых газов. Климатолог Фридерика Отто заявила, что неспособность сократить эти выбросы будет способствовать дальнейшему потеплению, что приведет к более сильным засухам, пожарам, аномальной жаре и проливным дождям.