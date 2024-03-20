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ВМО объявило "красную тревогу" из-за глобального потепления

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредила, что текущий год может побить климатические рекорды прошлого года, который был признан самым жарким в истории наблюдений.

"Сообщество ВМО объявляет красную тревогу для всего мира", – сказала генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло. Среди наиболее тревожащих факторов она назвала беспрецедентное потепление океана, таяние ледников и морского льда.

2023 год стал самым тёплым в истории наблюдений: температурные рекорды в мире бились один за другим. В своём докладе ВМО отмечает, что средняя температура на планете достигла самого высокого уровня за 174 года наблюдений, превысив доиндустриальный уровень на 1,45°C. Увеличение на 1,5°C учёные считают критическим.

По данным ВМО, океан тоже стал самым тёплым: значительное повышение температуры зафиксировано более чем в 90% морей. По словам Сауло, потепление океана вызывает особую тревогу, поскольку оно "почти необратимо", и, возможно, для стабильного охлаждения потребуются тысячелетия.

В 2023 году метеорологи ООН связывали глобальное потепление с антропогенным изменением климата и началом Эль-Ниньо – повышения температуры экваториальных вод Тихого океана. В ВМО говорят о "высокой вероятности" того, что в 2024 году будут установлены новые рекорды жары, так как год после Эль-Ниньо обычно бывает ещё теплее.

  • Учёные подтвердили, что изменение климата влияет на погоду. Повышение глобальной температуры увеличивает частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары.
  • Стихийные бедствия приводят к гибели и миграции людей и животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий.

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