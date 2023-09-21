В Евлахе проходят переговоры делегаций Баку и армян Карабаха

В азербайджанский город Евлах прибыла делегация армян Нагорного Карабаха для участия в переговорах с представителями властей Азербайджана. По данным азербайджанского агентства Trend, делегацию армян сопровождают российские военные.

Ранее сообщалось, что на встрече будут обсуждаться "вопросы, поставленные азербайджанской стороной" о реинтеграции армянской общины Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана".

Баку ожидает перехода под контроль властей всей территории бывшей нагорно-карабхской автономии, с конца 1980-х не подчинявшейся властям Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свой суверенитет в результате военной операции в Карабахе.

Переговоры были анонсированы вчера после того, как представители самопровозглашённого Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня, условия фактически означают капитуляцию республики и предполагают роспуск военных и передачу ими тяжёлой техники азербайджанским властям.

Как сообщает РБК, представители Азербайджана передали властям Нагорного Карабаха поимённый список людей, которые должны быть переданы Баку перед открытием гуманитарного коридора в Армению. Среди них – бывшие руководители непризнанной республики, а также государственные и военные деятели. Официально эта информация не подтверждалась.

В Армении продолжаются протесты против решения правительства не оказывать сопротивления азербайджанской армии в непризнанной республике. С начала 1990-х и до 2018 года, когда к власти в результате массовых протестов пришёл Никол Пашинян, высшие руководители страны, преимущественно, были уроженцами Карабаха или ветеранами войны в нём.