В Нагорном Карабахе обстреляны российские военные, есть погибшие

Российские военнослужащие подверлись обстрелу в Нагорном Карабахе (армянское название - Арцах) 20 сентября. Министерство обороны России сообщило, что автомобиль российского миротворческого контингента возвращался с наблюдательного поста и был обстрелян из стрелкового оружия. Находившиеся в машине военные погибли. Их число ведомство не сообщает.

Ни азербайджанская, ни армянская сторона на момент публикации новости не комментировали информацию. По сообщению Минобороны, инцидент произошёл в районе населённого пункта Джанятаг. На месте происшествия работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

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