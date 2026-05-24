В Евросоюзе осудили ночную атаку России на Украину

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что атака России на Украину свидетельствует о жестокости Кремля и его пренебрежительном отношении как к человеческой жизни, так и к мирными переговорам.

"Террор против мирных жителей – это не проявление силы. Это проявление отчаяния. Мы твердо поддерживаем Украину и готовим дополнительную помощь для укрепления систем противовоздушной обороны", – написала она в соцсети Х.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас написала в соцсети X, что на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию.

"Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину целенаправленными ударами по центрам городов. Эти вызывающие отвращение акты терроризма направлены на то, чтобы убить как можно больше гражданских лиц. Сообщения о том, что Москва использует баллистические ракеты средней дальности "Орешник" – системы, предназначенные для доставки ядерных боеголовок, – являются политической тактикой запугивания и безрассудной игрой на грани ядерной войны", – заявила Каллас.

В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар по Украине. По последним данным, в результате обстрелов погибли четыре человека, еще около 100 пострадали.

По словам президента Украины Владимир Зеленского, в одном только Киеве разрушениям подверглись около 30 зданий. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины при обстрелах погибли два человека и по меньшей мере 77 получили ранения.