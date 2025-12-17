В Финляндии арестовали виллу миллиардера Бориса Ротенберга

Вилла российского миллиардера Бориса Ротенберга в финском городе Ханко была арестована из-за задолженности по налогу на недвижимость на сумму в несколько тысяч евро. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
Юридический представитель бизнесмена заявил, что вопрос о вилле "находится на рассмотрении" и недвижимость вернут.
Это не первый объект недвижимости Ротенберга, который был арестован в стране – из-за включения в санкционный список Евросоюза бизнесмен не может перевести деньги на счета в финских банках. Ранее из-за задолженности по коммунальным платежам на сумму 27 тысяч евро была арестована столичная коммерческая недвижимость, которая принадлежит компании миллиардера.
Как пишет Yle, активы Ротенберга в Финляндии были конфискованы еще в 2022 году после введения санкций, однако эта процедура не позволяет ничего сделать с имуществом – они остаются фактически замороженными.
Арест, или принудительное изъятие имущества должника, позволяет продать это имущество и использовать вырученные средства для погашения долгов. Yle отмечает, что ранее Управление по взысканию долгов продало один из коммерческих объектов Ротенберга.
- Борис Ротенберг в 1991 году переехал в Финляндию вместе с супругой, которая участвовала в программе репатриации. В 1998 году бизнесмен вернулся в Санкт-Петербург. В начале 2000-х годов Ротенберг получил финское гражданство. Ранее финские СМИ писали, что оно могло быть получено без проверки со стороны полиции. По данным Yle, заявка не была одобрена контрразведывательной полицией безопасности.
- Борис Ротенберг и его родной брат Аркадий лично знакомы с президентом России Владимиром Путиным.