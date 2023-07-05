Финский банк позволил Ротенбергу вывести деньги до санкций ЕС

В Финляндии банк Suupohjan Osuuspankki разрешил российскому миллиардеру Борису Ротенбергу вывести деньги со счёта незадолго до введения против него санкций Евросоюза. Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat. Газета публикует фотокопии соответствующих документов финансовой инспекции.

По данным газеты, в 2020 году правление банка решило прекратить банковское обслуживание компании Ротенберга Rinimex Oy из-за попадания бизнесмена под санкции США. Но в январе 2021 года прекращение услуг отсрочили.

Весной 2022 года служба внутреннего контроля банка рекомендовал отказать в переводе средств Ротенбергу, но 4 апреля миллиардер получил свои деньги. Ilta-Sanomat отмечает, что бизнесмен подписал заверение, что он не будет переводить финансы в Россию или Республику Беларусь.

Через четыре дня после получения денег Ротенберг попал под санкции ЕС. После этого любые операции со счётом миллиардера были бы невозможны, уточняет издание.

Сумма выведенных из финского банка активов не разглашается. Данных о том, почему банк решил не следовать рекомендациям службы контроля, не уточняется.

Руководство банка не стало комментировать журналистам Ilta-Sanomat ситуацию с Ротенбергом, но подчеркнуло, что финансовая организация работает в соответствии с законом и правилами финансовой деятельности.

Представители Ротенберга публикацию пока не комментировали.

Борис Ротенберг в 1991 году переехал в Финляндию вместе с супругой, которая участвовала в программе репатриации. В 1998 году бизнесмен вернулся в Санкт-Петербург.

В начале 2000-х годов Ротенберг получил финское гражданство. В начале года финские СМИ писали, что оно могло быть получено без проверки со стороны полиции. По данным Yle, заявка не была одобрена контрразведывательной полицией безопасности.

Борис Ротенберг и его родной брат Аркадий лично знакомы с президентом России Владимиром Путиным.

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