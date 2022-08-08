В Финляндии демонтировали подаренный СССР памятник

В Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире", который Советский Союз подарил Финляндии в 1989 году. Об этом сообщает телекомпания Yle.

Бронзовый монумент высотой шесть с половиной метров символизирует мир между континентами. Скульптуру подняли с помощью тросов и переместили на баржу, чтобы доставить на хранение в Художественный музей Хельсинки. Власти города совместно с культурным учреждением решат дальнейшую судьбу скульптуры.

По данным YLE, демонтаж советского памятника связан с планами по реорганизации движения транспорта на площади и улице, где он установлен. На его месте собираются проложить тротуар.

Памятник открыли 14 января 1990 года, спустя несколько дней после падения Берлинской стены. Монумент изображает людей разных континентов, держащих одной рукой глобус. Памятник неоднократно становился жертвой вандалов, которые пытались его закрасить. Кроме того, в 2010 году неизвестные пытались взорвать скульптуру.

В середине июня городской совет финского города Котка разрешил убрать из центра города памятник Владимиру Ленину, полученный в подарок от Таллина в 1979 году. Решение обосновали тем, что монумент оскорбляет память жертв "советских военных преступлений". Это был последний крупный монумент революционеру в стране.

Ранее решение об устранении советских памятников из публичного пространства приняло правительство Эстонии. В стране остаётся до 400 монументов советской эпохи.