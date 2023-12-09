В Финляндии начали проверку в отношении командира ДШРГ "Русич"

Криминальная полиция Финляндии начала доследственную проверку в отношении россиянина, одного из командиров националистической группы "Русич" Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский. Его подозревают в совершении террористических преступлений на территории Украины. Об этом пишет Yle.

Тордена задержали в Финляндии минувшим летом за нарушение миграционного законодательства, а затем отправили в тюрьму по запросу Киева, который добивается экстрадиции россиянина. 8 декабря Верховный суд отклонил запрос. При этом у Тордена аннулировали финский вид на жительство и должны были отправить в Россию.

Тордена освободили после суда 8 декабря, но в тот же день его задержала пограничная служба Финляндии. Yle пишет, что полиция и генпрокуратура изучают материалы, переданные Украиной для выдачи россиянина.

Торден – не гражданин Финляндии, а преступления, которые он мог совершить, были совершены за пределами страны. Но финское законодательство позволяет расследовать преступления, совершённые за границей, если это целесообразно для осуществления правосудия.

Украина обвиняет Тордена в преступлениях, совершённых в 2014-2015 годах в Донбассе.

Диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич" состоит из радикальных националистов и неонацистов и принимает участие в боевых действиях против Украины с 2014 года. Киев обвиняет организацию в совершении военных преступлений, в том числе пытках и убийствах пленных и гражданского населения.

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