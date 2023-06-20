В Финляндии правое правительство приступило к своим обязанностям

Депутаты избранного нового состава парламента Финляндии во вторник проголосовали за назначение главой правительства Петтери Орпо, лидера Национальной Коалиционной партии. На смену социал-демократам во главе в Санной Марин приходит, как и ожидалось, правительство правых сил.

Орпо возглавит правительство, состоящее из консерваторов Национальной Коалиционной партии, националистов Партии Финнов, миноритарной Шведской Народной партии и христианских демократов. Все вместе они завоевали на всеобщих выборах 2 апреля достаточно мест для формирования парламентского большинства.

Новым министром финансов станет Риика Пурра, глава Партии финнов (евроскептики). Заместитель председателя Национальной Коалиционной партии Элена Валтонен возглавит министерство иностранных дел. Правительство официально приступает к исполнению своих обязанностей во вторник 20 июня.

По результатам голосования в парламенте Петтери Орпо выразил "тёплую благодарность" за доверие, оказанное ему депутатами.

Провозгласивший себя "фискальным консерватором" новый премьер-министр провел избирательную кампанию, обещая снизить дефицит государственного бюджета, сократив расходы, снизив налоги и намереваясь добиться создания новых рабочих мест в частном секторе экономики.

Новое коалиционное правительство намерено также "сдвинуть иммиграционную политику вправо" - ограничить приток трудовых мигрантов и затруднить приобретение иностранцами гражданства Финляндии. Таковыми в ходе избирательной кампании были провозглашены политические приоритеты националистической Партии финнов.

В Финляндии после 74 дней переговоров сформирована новая правительственная коалиция во главе с премьер-министром Петтери Орпо. Журналисты отмечают, что новое правительство станет самым правым в стране со времён Второй мировой войны.

Кроме Национальной коалиционной партии, главой которой является Орпо, в правительство войдут правые популисты из партии "Истинные финны", Шведская народная партия и христианские демократы. Представителей левых партий в правительстве не будет.

Предыдущая глава правительства ­социал-демократ Санна Марин подала в отставку в апреле. СМИ напоминают, что Марин была популярна на фоне борьбы с пандемией коронавируса и поддержке Киева после нападения на Украину России. При этом Социал-демократическая партия всё равно проиграла выборы.