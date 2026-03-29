В Финляндии упало несколько беспилотников

В воздушное пространство Финляндии утром в воскресенье зашли несколько беспилотников. Об этом сообщили власти страны. В небо были подняты истребители F/A-18 Hornet.

Один беспилотник, как сообщает Yle, упал на землю к северу города от Коувола на юго-востоке страны, а другой – восточнее от города. Ещё один дрон позднее был обнаружен на льду Балтийского моря рядом с Эспоо, неподалёку от Хельсинки.

Министр обороны Антти Хяккянен заявил: "Беспилотники залетели на территорию Финляндии. Мы относимся к этому очень серьёзно". Премьер-министр Петери Орпо впоследствии предположил, что беспилотники были украинскими. Украина в ночь на 29 марта в очередной раз атаковала российский порт Усть-Луга на южном побережье Финского залива, оттуда до Финляндии менее 100 километров. Орпо уточнил, что Финляндия не сбивала беспилотники, а они упали сами.

ВВС Финляндии впоследствии подтвердили, что один из упавших дронов был украинским. Об ущербе не сообщается.

Ранее на прошедшей неделе в ночь, когда украинские беспилотники атаковали Усть-Лугу, несколько беспилотников залетели в воздушное пространство Эстонии и Латвии, были зафиксированы взрывы, пострадавших не было. Беспилотники двигались со стороны России, но власти стран Балтии сообщили, что они были украинскими - вероятно, сбившимися или сбитыми с курса. При этом в российских провоенных блогах и СМИ начали публикаться сообщения о том, что якобы Эстония, Латвия, Литва и Польша намеренно дали Украине возможность атаковать Россию беспилотниками, используя воздушное пространство этих стран. Эти утверждения в Риге и Таллинне назвали дезинформацией, официальная Москва с ними не выступала.