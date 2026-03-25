В Эстонию и Латвию в ночь на 25 марта залетели беспилотники

На территорию Эстонии и Латвии в ночь на 25 марта со стороны России залетели беспилотники. Дрон, залетевший в Латвию, взорвался. Пострадавших не было. Власти расследуют случившееся. Одна из версий - беспилотник был украинским. В ночь на среду украинские дроны атаковали российскую Ленинградскую область, граничащую с Эстонией и Латвией.

Латвийские Воздушные силы около 2 часов ночи зафиксировали вход иностранного беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Латвии со стороны России, сообщает Delfi. Беспилотник взорвался в Краславском районе недалеко от границы с Россией. На месте обнаружены его обломки. Гражданской инфраструктуре ущерб не нанесён.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что "на первый взгляд, похоже, что беспилотник, упавший в Латвии, мог быть украинским". Она отметила, что Украина накануне вечером подверглась одной из крупнейших российских атак, и подчеркнула, что Украина наносит ответные удары, что может ощущаться и в Латвии, граничащей с Россией. Подобный инцидент с беспилотником, по её словам, произошёл и в Эстонии.

Там, по данным властей, беспилотник, залетевший с терроритории России, ночью врезался в трубу Аувереской электростанции. Она расположена в районе Нарвы недалеко от границы с Россией. Повреждения незначительные, станция продолжила работу. Власти отметили, что дрон залетел со стороны России, однако не возложили на Россию ответственность за инцидент. "По имеющейся на данный момент информации, дрон не направляли в Эстонию", - сказала генеральный прокурор Астрид Ази.

В ночь на 25 марта Украина, как следует из многочисленных сообщений, атаковала порт Усть-Луга, а также Выборг в Ленинградской области. Официально в Киеве пока не подтверждали эти удары.

За время войны на территории стран Балтии несколько раз падали беспилотники. О целенаправленных атаках власти не заявляли, однако отмечали, что все эти инциденты так или иначе связаны с российской войной против Украины.