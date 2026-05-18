В ФРГ арестовали четырёх человек по делу о поставках российскому ВПК

Четверо человек арестованы в Германии по делу о поставках в Россию товаров двойного назначения, которые могли использоваться предприятиями российского ВПК. Об этом сообщает Pоlitico со ссылкой на материалы расследования.



Как пишет издание, среди задержанных – Никита С., которого следователи считают ключевым организатором схемы, а также Евгений Р., Дэниел А. и Борис М. Им вменяют нарушение экспортного законодательства, обход санкций и участие в преступной организации. Арестованным может грозить до 10 лет лишения свободы.



По версии следствия, центральную роль в схеме играла зарегистрированная в Любеке компания Global Trade. За четыре года через сеть прошло около 16 тысяч поставок на сумму свыше 30 миллионов евро. При этом фактически, фактическим координатором закупок была российская компания "Коловрат", находящаяся под американскими санкциями.



Среди товаров фигурируют микроконтроллеры, электронные компоненты, датчики, измерительное оборудование, подшипники и другие изделия двойного назначения. Часть поставок следователям удалось связать с российскими оборонными предприятиями и организациями, связанными с ядерными исследованиями.



По данным расследования, сотрудники "Коловрата" получали доступ к почтовым аккаунтам Global Trade и от имени немецких менеджеров вели переписку с европейскими поставщиками, оформляли заказы и запрашивали коммерческие предложения.

Формально грузы чаще всего отправлялись в Турцию, где их получала компания MR Global, а затем продукция переправлялась в Россию. Как отмечается в материалах дела, в некоторых случаях между экспортом из ЕС и импортом в Россию проходило менее десяти дней.

Расследование началось после того, как доступ к внутренним документам "Коловрата" получила Федеральная разведывательная служба Германии. В распоряжении следователей оказались счета, переписка и данные о поставках, позволившие восстановить цепочки закупок и движения товаров через Европу и Турцию в Россию, говорится в публикации Politico.