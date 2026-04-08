В ФРГ из партии АдГ могут исключить связанного с Кадыровым чеченца

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) решила исключить из организации уроженца Чечни Ноа Кригера (Мурада Дадаева). Об этом члены партии сообщили "Важным историям" и немецкому расследовательскому проекту Correctiv.

В АдГ обоснование решения не пояснили.

36-летний Мурад Дадаев – брат Сулеймана Дадаева, участника убийства противника Рамзана Кадырова в Вене в 2009 году.

В 2011 году Сулейман Дадаев получил в Австрии 19 лет тюрьмы по делу об убийстве, но, как обнаружили журналисты, 24 февраля 2022 года прилетел в Москву прямым рейсом из Вены, прописался в Москве и получил паспорт на имя Сурхо Шикаро.

Мурад Дадаев, как утверждают журналисты-расследователи, оказался в Европе благодаря своему брату Сулейману. В Германии Мурад Дадаев стал членом нижнесаксонской ячейки АдГ. Он контактировал не только с немецкими политиками, но и с близкими к Рамзану Кадырову членами чеченской диаспоры. В частности, с Саид-Магомедом Ибрагимовым.

Правозащитники связывают Ибрашимова с байкерской группировкой Guerilla Vaynakh Nation. Её считают причастной к насильственным преступлениям. Самого Ибрагимова не раз замечали в компании главы правительства Чечни Магомеда Даудова и его заместителя Абузайда Висмурадова.

В беседе с журналистами Кригер-Дадаев заявлял, что у него два гражданства – России и ФРГ.

В марте Дадаев приехал в Грозный, посетил заседание парламента Чечни с участием Рамзана Кадырова и подарил кортик Люфтваффе времен Третьего рейха со свастикой вице-премьеру Чечни Ахмеду Дудаеву. О том, остался ли Кригер-Дадаев в Чечне и собирается ли вернуться в Германию, неизвестно.

В 2024 году стало известно, что бывший помощник депутата от партии "Альтернатива для Германии" Владимир Сергиенко был завербован российской спецслужбой.

В сентябре того же года стало известно об участии депутата от АдГ Роберта Риша в съезде праворадикальных организаций в Петербурге, который организовали православный олигарх Константин Малофеев и философ Александр Дугин. После этого Риша исключили из фракции.





