В ФРГ получили убежище около 90 россиян, уклонившихся от мобилизации

С начала полномасштабной войны России против Украины заявление на предоставление убежища в Германии подали 3 500 российских мужчин призывного возраста. Это следует из ответа Министерства внутренних дел ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Клары Бюнгер.

По информации агентства Redaktionsnetzwerk Deutschland, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) уже приняло решение по 1 500 заявлениям. В результате около 90 россиян, уклонявшихся от мобилизации, получили статус беженца.

В отношении 1 100 заявлений принято решение в соответствии с Дублинским соглашением. Согласно этому правилу, за процесс предоставления убежища отвечает государство Евросоюза, через которое претендент на статус беженца въехал на территорию ЕС. Поэтому российские мужчины, прибывшие в Германию из других стран ЕС, должны были добровольно отправиться или были перемещены в эти страны.

В настоящее время суды ФРГ исходят из того, что уклонение от мобилизации или дезертирство не признаются достаточными причинами для получения убежища. Лишь в том случае, если уклоняющимся от мобилизации грозит особенно суровое наказание, поскольку они относятся к группе людей, подвергающимся дискриминации, это может считаться причиной для получения статуса беженца.

Уголовное преследование из-за уклонения от мобилизации может считаться политическим преследованием, если претендент на статус беженца был бы обязан принимать участие в совершении военных преступлений. Война в Украине подпадает под это определение, поскольку в её ходе, по данным германских властей, совершаются преступные нападения на мирных жителей.

Предоставление убежища российским мужчинам, уклоняющимся от мобилизации, однако, до сих пор не стало в ФРГ обычной практикой, в отличие от предоставления убежища гражданам Украины, которые пользуются упрощенными правилами приёма.

Консервативные политики Германии предупреждают об опасности внедрения шпионов и агентов российских спецслужб через злоупотребление статусом беженца. Внутренние органы ФРГ поэтому проводят дополнительную проверку безопасности в отношении каждого претендента на убежище.