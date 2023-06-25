В ФРГ правопопулистская АдГ впервые выиграла муниципальные выборы

Член правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" впервые в истории ФРГ выиграл выборы главы окружной администрации в федеральной земле Тюрингия.

Кандидат от АдГ Роберт Зессельманн станет главой администрации в округе Зонненберг, на территории которого проживают 57 тысячи человек. Это один из самых малочисленных избирательных округов в Германии. Ведомство по охране конституции в Тюрингии ранее объявило АдГ правоэкстремистской партией и поставило её под наблюдение.

50-летний Зессельманн получил во втором туре выборов 52,8% голосов, у его соперника, кандидата от ХДС Юргена Кёппера, которого поддерживали СДПГ, Левая партия и "Зеленые", 47,2%.

Зессельманн – адвокат по профессии, он родился и вырос в городе Зоннеберг. По информации издания Spiegel, полиция Тюрингии ведёт расследование в отношении Зессельманна по подозрению в словесных угрозах жителю, который развешивал избирательные плакаты ХДС. Ожидается, что как глава администрации от АдГ он будет проводить политику нетерпимости по отношению к беженцам. Однако Зессельманн не будет наделен большими полномочиями. Глава окружной администрации, согласно закону, должен выполнять решения окружного парламента.

По словам кандидата от ХДС Кёппера, на результаты выборов повлияла ситуация в правительстве ФРГ. Зессельманн и "Альтернатива для Германии" получили голоса избирателей прежде всего за счет своих лозунгов против спорного закона об отопительных приборах, высокой инфляции и возросшего количества беженцев. Наблюдатели считают, что выбор избирателей небольшого сельскохозяйственного региона на границе с Баварией обусловлен актуальной политической ситуацией и отражает недовольство граждан политикой правительства.

Глава МВД Тюрингии Георг Майер, представляющий СДПГ, назвал результаты выборов "сигналом тревоги для всех демократических сил". Глава "Альтернативы для Германии" в этой земле Бьёрн Хёке находится под наблюдением Ведомства по охране конституции как правоэкстремистский политик. Хёке заявил, что победа кандидата от АдГ станет началом череды успехов на выборах в местные администрации и ландтаги федеральных земель. По словам Хёке, АдГ вызовет "политическое землетрясение" в восточных землях ФРГ. В будущем году ожидаются выборы в парламенты Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга.

Председатель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер заявил в газете Jüdische Allgemeinen, что победа правоэкстремистской партии на выборах – это "прорыв плотины, который демократические силы в Германии не должны принимать как должное".

Исполнительный вице-президент Международного комитета Освенцим Кристоф Хойбнер также сделал заявление: "Сегодня траурный день для округа Зонненберг, для Германии и для демократии. Большинство избирателей очевидно распрощались с демократией и сознательно приняли решение в пользу правоэкстремистской партии разрушения, в которой доминирует нацист".

Согласно опросам, АдГ пользуется всё большей симпатией избирателей в основном в восточных землях ФРГ. Согласно недавнему опросу телеканала ARD, если бы выборы в бундестаг проводились прямо сейчас, то "Альтернатива для Германии" набрала бы 19% голосов избирателей. Она делит второе место по популярности с возглавляющей правящую коалицию Социал-демократической партией и отстает только от оппозиционных христианских демократов. При этом все партии Германии исключают возможность вступления в коалицию с крайне правыми.