Суд: Константин Малофеев поддерживал политика немецкой АдГ

Политик немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Беатрикс фон Шторх поддерживала контакты с российским ультраправым олигархом Константином Малофеевым и получала от него пожертвования. К такому заключению пришёл Высший земельный суд в Гамбурге. Малофеев, в частности, пожертвовал 75 тыс. евро платформе Citizen Go, одним из бенефициаров которой являлся альянс "Demo für alle" ("Демонстрация для всех"), финансировавшийся супругами фон Шторх.
О связях фон Шторх с российскими правыми заявил в сентябре политик от партии "Зелёных" Андреас Аудреч. Он выразил мнение, что АдГ не бескорыстно "распространяет в Бундестаге путинскую пропаганду," и что если "антидемократы с большими деньгами приобретают влияние в Германии," об этом необходимо говорить открыто. За это ассоциация "Брак. Семья. Жизнь", в деятельности которой активно участвуют супруги фон Шторх, подала на Аудреча в суд за клевету. Однако, изучив представленные Аудречем доказательства, суд постановил, что его слова были не клеветой, а констатацией фактов.
- Беатрикс фон Шторх - заместитель председателя фракции АдГ в немецком парламенте. Связанные с ней и её мужем ассоциации "Демонстрация для всех" и "Брак. Семья. Жизнь" выступают с консервативными и, в частности, гомофобными идеями. Они близки также и российским консерваторам.
- Российский предприниматель Константин Малофеев - основатель компании "Маршал Капитал", бывший акционер и член совета директоров "Ростелекома". Он называет себя православным монархистом и выступает за возрождение Российской империи, осуществить которое, по его мнению, должен президент Владимир Путин. Малофеев владелец и главный идеолог пропагандистского телеканала "Царьград ТВ", занимающего чрезвычайно воинственную позицию по отношению к Украине. Также он является заместителем главы "Всемирного русского народного собора" - общественной организации, возглавляемой Патриархом Кириллом.
- С 2014 года Малофеев находится под санкциями Европейского союза, США и Канады. В апреле 2022 года за обход санкций против него в США было возбуждено уголовное дело.
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