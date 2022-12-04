Суд: Константин Малофеев поддерживал политика немецкой АдГ

Политик немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Беатрикс фон Шторх поддерживала контакты с российским ультраправым олигархом Константином Малофеевым и получала от него пожертвования. К такому заключению пришёл Высший земельный суд в Гамбурге. Малофеев, в частности, пожертвовал 75 тыс. евро платформе Citizen Go, одним из бенефициаров которой являлся альянс "Demo für alle" ("Демонстрация для всех"), финансировавшийся супругами фон Шторх.

О связях фон Шторх с российскими правыми заявил в сентябре политик от партии "Зелёных" Андреас Аудреч. Он выразил мнение, что АдГ не бескорыстно "распространяет в Бундестаге путинскую пропаганду," и что если "антидемократы с большими деньгами приобретают влияние в Германии," об этом необходимо говорить открыто. За это ассоциация "Брак. Семья. Жизнь", в деятельности которой активно участвуют супруги фон Шторх, подала на Аудреча в суд за клевету. Однако, изучив представленные Аудречем доказательства, суд постановил, что его слова были не клеветой, а констатацией фактов.