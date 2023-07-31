В ФРГ стартовал проект для молодых украинцев, россиян и белорусов

В Германии начал работу международный молодежный проект "Jugendplatform RAZAM" цель которого - интеграция молодых украинских беженцев, иммигрантов из России и Беларуси в немецкую общественную и политическую жизнь.

Проект запущен Северо-немецким координационным советом русскоязычных граждан при поддержке берлинского агентства Mediaost Events und Kommunikation GmbH.

С 31 июля по 7 августа недалеко от Гамбурга будет разбит молодежный летний лагерь "Мы строим будущее", в котором примут участие молодые люди из Украины, Беларуси и России. Директор проекта Владимир Папков рассказал Радио Свобода, что в лагере пройдут интерактивные семинары, которые помогут молодым людям от 14 до 27 лет с профориентацией и интеграцией в Германии. В лагере можно будет получить индивидуальные консультации у экспертов и познакомиться с ровесниками. Среди мероприятий – воркшоп по политическому образованию, интерактивная игра по предотвращению конфликтных ситуаций, видео-тренировки по созданию блогов, короткий курс жизни в полевых условиях, совместное приготовление пищи и вечер у костра.

Главная идея проекта – обмен полезной информацией для облегчения обустройства и жизни новоприбывших молодых людей в Германии. "Мы предоставляем молодежи возможность объединиться и создать сообщество со своими правилами игры, своего рода пространство, в котором они будут обмениваться опытом", – пояснил директор проекта.

В летнем лагере планируется также сформировать принципы создания цифровой платформы RAZAM (в переводе с белорусского "вместе") – для обмена информацией, поддержки и последующих совместных проектов. Среди партнеров проекта – Союз русскоязычных родителей Германии и Федеральный центр по политическому образованию. Готовую платформу предполагается запустить в марте 2024 года.