В ФРГ за год прибавилось четверть миллиона беженцев из Украины

В Германии в настоящее время зарегистрировано около 1,65 миллиона украинцев. По данным МВД ФРГ, это на четверть миллиона больше, чем в 2023 году. Как сообщает "Немецкая волна", среди немецких политиков слышны предостережения о перегрузке и призывы к более равномерному распределению беженцев в Европе.

По состоянию на 12 марта это приблизительно на 250 000 человек больше, чем в прошлом году, написало в пятницу, 22 марта, издание Der Spiegel, со ссылкой на ответ МВД депутату оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Александру Трому.

В Германии количество граждан Украины, спасающихся от российской военной агрессии, больше, чем просителей убежища из других стран. Федеральное правительство должно учитывать, что Германия достигла предела в приёме украинских мигрантов, заявил депутат Тром.

По данным Федерального статистического ведомства, женщины составляют приблизительно 80 процентов украинских граждан в трудоспособном возрасте, которые, с 2022 года нашли убежище в Германии.

Беженцы из Украины имеют в Германии право на получение так называемого "гражданского пособия" (Bürgergeld), которое выплачивается безработным. Одинокие люди получают 563 евро в месяц. Семейные пары — по 506 евро на человека.

Для родителей предусмотрены пособия на детей — от 357 до 471 евро в месяц на ребенка, в зависимости от его возраста. Государство покрывает расходы на медицинскую страховку, оплату жилья и часть коммунальных услуг, выделяет деньги на покупку мебели для дома и школьных принадлежностей, оплачивает языковые курсы, отмечает "Немецкая волна".

Федеральный министр финансов Кристиан Линднер объявил, что в государственном бюджете на 2024 год только на пособия для украинцев в Германии будет выделено от 5,5 до 6 млрд евро.