В ФРГ за шпионаж в пользу РФ арестован сотрудник посольства Британии

В городе Потсдам в Германии арестован гражданин Великобритании, работавший в британском посольстве в стране, по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии. Арест был произведён 10 августа, дома и на работе у арестованного Дэвида С. также проведены обыски.

Утверждается, что арестованный работал в британском посольстве в Берлине - не в качестве дипломата, а как сотрудник, нанятый на месте. Утверждается, что по меньшей мере с ноября прошлого года он сотрудничал с российской спецслужбой (какой именно - не сообщается) и, в частности, по крайней мере один раз передал ей документы, связанные с его работой, в обмен на вознаграждение.

Сообщается, что арест стал результатом совместного германо-британского расследования. Британская полиция подтвердила факт ареста гражданина страны. Она также сообщила, что ему 57 лет. Другие подробности пока не известны.

В июне сообщалось об аресте в Германии по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России российского гражданина - сотрудника одного из университетов.