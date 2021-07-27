В Литве вынесен приговор политику за шпионаж в пользу России

В Литве суд в городе Шяуляй во вторник признал бывшего председателя пророссийской партии "Социалистический народный фронт" Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщает Delfi.

Генпрокуратура просила приговорить Палецкиса к 9 годам тюрьмы. Признавший свою вину в этом уголовном деле и давший показания вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас освобождён от уголовной ответственности. Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

Палецкис - бывший дипломат и депутат Сейма Литвы. Внук первого председателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР Юстаса Палецкиса. Он был арестован в конце 2018 года. По версии следствия, он действовал в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами России. В частности, речь шла о сборе за вознаграждение информации о политической ситуации в Литве.

Палецкис отрицает свою вину, заявляя, что его преследуют по политическим мотивам. В 2012 году его осудили по уголовному делу об "умалении значения агрессии СССР против Литовской республики" - в связи с его высказываниями о событиях января 1991 года в Вильнюсе. Тогда он был приговорён к штрафу в размере около 3 тысяч евро.