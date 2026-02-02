В ФРГ задержаны 5 человек по делу о незаконном экспорте в Россию

Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ в понедельник, 2 февраля, сообщила на своем сайте о задержании пяти подозреваемых в преступном сговоре с целью экспорта в Россию товаров в нарушение санкционного режима.

В сообщении прокуратуры, которое есть в распоряжении Радио Свобода, говорится, что все задержанные - граждане Германии, кроме того, двое из них имеют также гражданство России и один - гражданство Украины.

Задержания были произведены в городе Любек на севере страны. В ряде городов Германии в связи с этим делом прошли обыски. По делу, как сообщается, проходят ещё пять человек, которые пока остаются на свободе.

Один из подозреваемых по имени Никита С., гражданин Германии и России,как сообщается, является управляющим и единоличным владельцем компании в Любеке, которая после начала полномасштабной войны в Украине использовалось для тайной закупки товаров для российской промышленности и их экспорта в Россию в нарушение санкций ЕС. Утверждается, что он занимал руководящую должность и в некой российской компании, которая участвовала в схеме обхода санкций.

Всего следователи зафиксировали около 16 тысяч поставок подсанкционных товаров в Россию на сумму около 30 миллионов евро, осуществлённых при помощи этой схемы. Получателями товаров, как сообщается, были структуры, предположительно связанные с российским государством, в том числе и попавшие под санкции предприятия оборонной промышленности.

Ожидается, что суд 3 февраля отправит четырёх задержанных под стражу, в отношении пятого, который задержан по временному ордеру, пока не принято решение о выдаче ордера на арест, суд решит его судьбу также завтра.

В сообщении прокуратуры нет подробностей о том, какие именно товары поставлялись в Россию и в каких странах были зарегистрированы фирмы-посредники, участвовавшие в схеме обхода санкций.