ФРГ объявила о высылке российского дипломата из-за дела о шпионаже

Германия объявила о высылке из страны сотрудника российского посольства после ареста в Берлине женщины, подозреваемой в шпионаже в пользу Москвы, заявил в четверг министр иностранных дел Йоханн Вадефуль.

В германском МИД сообщили о вызове в ведомство 22 января российского посла, чтобы официально уведомить его о выдворении дипломата. Российской стороне сообщили, что аккредитованный в посольстве России заместитель военного атташе должен покинуть Германию в течение 72 часов. "Федеральное правительство не потерпит шпионажа в Германии - тем более под прикрытием дипломатического статуса", - подчеркивается в сообщении МИД ФРГ, которое приводит Deutsche Welle.

Днём ранее стало известно о помещении под стражу в Берлине гражданки Германии украинского происхождения. Её заподозрили в шпионаже в пользу российской разведки и передаче информации, связанной с войной в Украине.

По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, подозреваемая, предположительно, поддерживала связь с посредником в российском посольстве в германской столице. Начиная как минимум с ноября 2023 года она, как полагает следствие, неоднократно предоставляла контактным лицам информацию, касающуюся войны. В частности, женщину обвиняют в сборе информации об участниках "громких политических событий", а также "информации о местонахождении предприятий оружейной промышленности, испытаниях беспилотников и планируемых поставках беспилотников в Украину".

Подозреваемую указывают как Илону В. Фамилия в соответствии с немецкими законами о защите частной жизни не разглашается.

Посольство России в ФРГ подтвердило, что глава диппредставительства Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии в связи с задержанием женщины, подозреваемой в шпионской деятельности в интересах России, сообщает ТАСС. Российская сотрона отвергла обвинения "как нелепую, наспех состряпанную провокацию" и дала понять, что "недружественные действия Берлина не останутся без ответа", - говорится в публикации дипмиссии РФ.