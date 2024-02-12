В Гатчине состоялся митинг против мусорного полигона

В Ленинградской области жители Гатчины провели в воскресенье согласованный митинг против мусорного полигона. Люди пришли на акцию, несмотря на рекомендации местных чиновников этого не делать, сообщает Север.Реалии. Уже после согласования митинга в области ввели запрет на проведение массовых мероприятий.

8 февраля администрация разрешила инициативной группе проводить митинг численностью до 150 человек, однако предложила активистам самостоятельно организовать охрану мероприятия. Позже суд признал это требование незаконным. Активисты, что чиновники "рекомендовали принять решение об отмене публичного мероприятия". В регионе до 1 мая действует запрет на уличные массовые акции якобы из-за угрозы террористических акций и иных провокаций. Ограничение, однако, вступило в силу после согласования заявки активистов на митинг, так что в конце концов он состоялся.

Организаторы попросили участников воздержаться от политических лозунгов и использования плакатов с призывами к отставках должностных лиц. Основное требование митинга: провести независимую инвентаризацию загрузки полигона и изменить территориальные схемы обращения с отходами.

В конце митинга организаторы зачитали резолюцию и просили её подписать. В тексте указано, что подписавшиеся просят закрыть свалку "Новый Свет", организовать и провести независимую инвентаризацию загрузки полигона, перераспределить потоки отходов из Петербурга на другие полигоны и аннулировать лицензию "Новый свет ЭКО".

– Когда ветер с полигона дует на наш город, у людей начинаются приступы удушья, кашель, головные боли, кровотечения из носа. И в взрослых, и у детей, – говорит жительница Гатчины Галина, она считает, что после митинга властями будут предприняты действия по закрытию полигона.