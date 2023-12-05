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Жители станицы Полтавской добились закрытия мусорного полигона

Митинг против мусорного полигона, станица Полтавская, сентябрь 2022 года
Митинг против мусорного полигона, станица Полтавская, сентябрь 2022 года

Жители станицы Полтавской Краснодарского края добились закрытия мусорного полигона. На это ушло полтора года. Историю протеста рассказывает "7x7".

Вчера, 4 декабря, губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил, что полтавский полигон закрыт, земли под ним рекультивируют, а оператору предложено найти другое место для свалки.

Мусорный полигон приблизился к рисовым полям и домам станичников ещё в 2014 году, а зимой 2022 года стал принимать отходы из Сочи и Туапсе. Жители Полтавской начали протестовать.

Станичники неоднократно жаловались местным властям, в Генеральную прокуратуру, в администрацию президента и даже Александру Лукашенко. В знак протеста жители Полтавской проводили народные сходы и перекрывали дорогу, ведущую на полигон. Власти отвечали задержаниями и штрафами за проведение несогласованных митингов.

Жители станицы утверждали, что свалка отравляет воздух, землю и оросительные каналы, питающие рисовые поля, на которых выращивается 40% всего российского риса. В конце октября 2023 года это подтвердил Россельхознадзор, обнаружив в рисе превышение свинца и мышьяка. Рис изъяли из оборота, сообщило ведомство. Станичники в этом сомневаются: по их словам, собранный рис со складов увезли давно и проследить его путь уже невозможно.

В октябре 2023 года, уже после взятия проб Россельхознадзором, полигон загорелся – жители Полтавской предполагают, что огонь перекинулся на свалку с рисовой соломы, которую обычно сжигают на полях. Активисты требовали от местных властей ввести режим ЧС и эвакуировать жителей, так как из-за дыма было тяжело дышать. Однако власти этого не сделали и вообще "самоустранились", говорят станичники.

Окончательно тление потушили сильные ливни. Губернатор обещал в течение месяца дать ответ о будущем полигона. В итоге 11 ноября свалку закрыли, официально – для восстановления после пожара. И только почти месяц спустя губернатор подтвердил, что полигон закрыли насовсем.

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