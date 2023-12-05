Жители станицы Полтавской добились закрытия мусорного полигона

Жители станицы Полтавской Краснодарского края добились закрытия мусорного полигона. На это ушло полтора года. Историю протеста рассказывает "7x7".

Вчера, 4 декабря, губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил, что полтавский полигон закрыт, земли под ним рекультивируют, а оператору предложено найти другое место для свалки.

Мусорный полигон приблизился к рисовым полям и домам станичников ещё в 2014 году, а зимой 2022 года стал принимать отходы из Сочи и Туапсе. Жители Полтавской начали протестовать.

Станичники неоднократно жаловались местным властям, в Генеральную прокуратуру, в администрацию президента и даже Александру Лукашенко. В знак протеста жители Полтавской проводили народные сходы и перекрывали дорогу, ведущую на полигон. Власти отвечали задержаниями и штрафами за проведение несогласованных митингов.

Жители станицы утверждали, что свалка отравляет воздух, землю и оросительные каналы, питающие рисовые поля, на которых выращивается 40% всего российского риса. В конце октября 2023 года это подтвердил Россельхознадзор, обнаружив в рисе превышение свинца и мышьяка. Рис изъяли из оборота, сообщило ведомство. Станичники в этом сомневаются: по их словам, собранный рис со складов увезли давно и проследить его путь уже невозможно.

В октябре 2023 года, уже после взятия проб Россельхознадзором, полигон загорелся – жители Полтавской предполагают, что огонь перекинулся на свалку с рисовой соломы, которую обычно сжигают на полях. Активисты требовали от местных властей ввести режим ЧС и эвакуировать жителей, так как из-за дыма было тяжело дышать. Однако власти этого не сделали и вообще "самоустранились", говорят станичники.

Окончательно тление потушили сильные ливни. Губернатор обещал в течение месяца дать ответ о будущем полигона. В итоге 11 ноября свалку закрыли, официально – для восстановления после пожара. И только почти месяц спустя губернатор подтвердил, что полигон закрыли насовсем.