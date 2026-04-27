Сторонники президента Махмуда Аббаса одержали победу на муниципальных выборах на палестинских территориях, получив большинство мест в Иудее и Самарии (Западный берег). Об этом сообщили представители избирательной комиссии, передает Reuters.

Выборы стали первыми за почти два десятилетия в одном из районов сектора Газа — городе Дейр-эль-Балах. Это также первое голосование в Газе с 2006 года и первые палестинские выборы после начала войны в регионе в 2023 году.

Явка в Газе составила 23%, на Западном берегу — 56%, сообщил глава Центризбиркома Рами аль-Хамдалла.

Несмотря на ожидания, связанные с поддержкой исламистской группировки ХАМАС (признана террористической в США и Евросоюзе), кандидаты, которые считалисть близкими к ней — "Дейр-эль-Балах объединяет нас", — получили лишь два из 15 мест в городском совете. Победу одержал список "Нахдат Дейр-эль-Балах", поддержанный движением ФАТХ, получив шесть мандатов. Остальные места разделили независимые кандидаты.

ХАМАС официально бойкотировал выборы и не выдвигал кандидатов ни в Газе, ни на Западном берегу, но результаты в Дейр-эль-Балахе рассматриваются как возможный индикатор уровня поддержки группировки.

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммед Мустафа заявил, что выборы прошли "в крайне деликатный момент, на фоне сложных проблем и исключительных обстоятельств", но назвал их "важным первым шагом" к укреплению демократических институтов и национального единства.

Эксперты отмечают, что победа ФАТХ может свидетельствовать о стремлении избирателей к большей международной поддержке и постепенным политическим изменениям.

Муниципальные выборы прошли в 183 населённых пунктаах. В ряде городов голосование не проводилось из-за отсутствия конкуренции –кандидаты там были избраны автоматически.