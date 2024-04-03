В Германии два министра объявили о желании заключить однополый брак

Министр по делам семьи земли Северный Рейн-Вестфалия Жозефине Пауль и министр юстиции земли Саксония Катя Майер станут первой гомосексуальной парой среди министров в ФРГ. Политики состоят в партии "Союз 90-х/Зеленые". Заключение брака должно состояться после парламентских выборов в земле Саксонии.

Пауль рассказала в интервью журналу Bunte, что речь идёт "не о политическом жесте, а о любви и обоюдном желании доказать это чувство браком". Она отметила, что молодые геи и лесбиянки сталкиваются с проблемами в семье и травлей в школе, а значит "нуждаются в поддержке и уверенности, что их любовь абсолютно нормальна". Майер объяснила в интервью, что "гомосексуальность должна быть видна, в том числе и на улице". Министр заявила, что хотя однополые отношения поддерживает большинство населения Германии, она до сих пор получает "ужасные открытки и письма с грубейшими оскорблениями ниже пояса".

По признанию Пауль и Майер, они долгое время ведут "отношения на расстоянии между западной и восточной Германией", однако их любовь не ослабела. Каждое утро они вместе пьют кофе, связавшись по FaceTime, а вечером обязательно разговаривают по телефону.

Майер и Пауль всегда выступали за принятие закона об однополых браках. "Я люблю не пол, а человека", – призналась Майер в интервью изданию. Впервые министры рассказали о своих отношениях в интервью газете Zeit в 2021 году.

Закон об однополых браках вступил в ФРГ в силу 1 октября 2017 года. Ранее в однополый брак вступила председатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель. Пара воспитывает двух детей, которые были рождены ее супругой Сарой Боссард, продюсером из Швейцарии.