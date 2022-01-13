Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Германии экс-офицер спецслужб Асада получил пожизненный срок

Сирийский заключенный, освобожденный из режимной тюрьмы, показывает свои раны повстанцам, 2018 год

Немецкий суд 13 января приговорил к пожизненному заключению без права на прошение о помиловании бывшего полковника спецслужб Сирии 58-летнего Анвара Раслана.

По версии прокуратуры, в 2011 году, когда в Сирии начались антиправительственные протесты, он был полковником сирийской разведки и руководил пытками заключенных в дамасской тюрьме Аль-Хатиб, известной в народе под названием "Ад на Земле".

Раслана обвиняют в причастности к 4000 случаям пыток, 30 убийствам и трём эпизодам сексуального насилия. Адвокаты призывали оправдать подзащитного, заявляя, что тот находился под огромным давлением и не был свободен в своих решениях.

Истцами в деле Анвара Раслана выступили 24 человека. Еще 50 сирийцев свидетельствовали против него в суде.

Экс-полковник свою вину не признал. Немецкая прокуратура настаивает, что вклад обвиняемого в преступления обусловлен его положением в иерархии тюрьмы.

На скамье подсудимых также был бывший подчиненный Раслана, 43-летний Ияд А. Вердикт по его делу будет вынесен позднее.

В прошлом году в рамках этого же процесса немецкий суд приговорил к 4,5 годам заключения Эяда-аль-Гариба, обвиненного в причастности к арестам оппозиционеров.

Все они приехали в Германию после начала протестов в Сирии в качестве беженцев и попросили политическое убежище. В 2018 - 2019 годах они были арестованы.

Как отмечают юристы, своим вердиктом уголовный суд Германии признал режим Башара Асада виновным в совершении преступлений против собственных граждан.

  • Согласно законам Германии, дела о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде попадают под универсальную юрисдикцию и могут рассматриваться немецким судом, даже если совершены за пределами страны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG