В Германии экс-офицер спецслужб Асада получил пожизненный срок

Немецкий суд 13 января приговорил к пожизненному заключению без права на прошение о помиловании бывшего полковника спецслужб Сирии 58-летнего Анвара Раслана.

По версии прокуратуры, в 2011 году, когда в Сирии начались антиправительственные протесты, он был полковником сирийской разведки и руководил пытками заключенных в дамасской тюрьме Аль-Хатиб, известной в народе под названием "Ад на Земле".

Раслана обвиняют в причастности к 4000 случаям пыток, 30 убийствам и трём эпизодам сексуального насилия. Адвокаты призывали оправдать подзащитного, заявляя, что тот находился под огромным давлением и не был свободен в своих решениях.

Истцами в деле Анвара Раслана выступили 24 человека. Еще 50 сирийцев свидетельствовали против него в суде.

Экс-полковник свою вину не признал. Немецкая прокуратура настаивает, что вклад обвиняемого в преступления обусловлен его положением в иерархии тюрьмы.

На скамье подсудимых также был бывший подчиненный Раслана, 43-летний Ияд А. Вердикт по его делу будет вынесен позднее.

В прошлом году в рамках этого же процесса немецкий суд приговорил к 4,5 годам заключения Эяда-аль-Гариба, обвиненного в причастности к арестам оппозиционеров.

Все они приехали в Германию после начала протестов в Сирии в качестве беженцев и попросили политическое убежище. В 2018 - 2019 годах они были арестованы.

Как отмечают юристы, своим вердиктом уголовный суд Германии признал режим Башара Асада виновным в совершении преступлений против собственных граждан.