Владимир Путин принял Башара Асада в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, который приехал в Москву с необъявленным визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля утром во вторник.

Путин поздравил Асада с победой на президентских выборах и добавил, что несмотря на все сложности и трагедии предыдущих лет, сирийцы доверяют Асаду и связывают с ним процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни. Путин также подчеркнул необходимость диалога с оппонентами сирийской власти.

Главной же проблемой Сирии президент России назвал незаконное присутствие иностранных военных, но не уточнил, какой именно страны.

Асад поблагодарил Путина за помощь и поддержку, но сказал, что политические процессы, в том числе диалог с оппозицией, остановились три года назад. Он также отметил, что ряд государств наложили на Сирию санкции, которые можно классифицировать "как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные". При этом, по словам сирийского лидера, руководство страны в сложившейся обстановке налаживает политический диалог и другие процессы.

В последний раз президенты России и Сирии встречались в январе 2020 года в Дамаске, когда Путин и Асад посетили командный пункт российской группировки в Сирии.

В апреле этого года Путин и Асад обсудили по телефону совместные усилия по борьбе с коронавирусом и поставки в Сирию российских вакцин от COVID-19.



Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Как и ожидалось, победил 55-летний Башар Асад, правящий страной с 2000 года. Это его четвертый президентский срок – до 2028 года.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года с противостояния, переросшего в восстание против режима Башара Асада. Позднее в конфликт оказались вовлечёнными основные государства региона, международные организации, военно-политические группировки и мировые державы. Жертвами войны стали около 400 тысяч человек, миллионы стали беженцами.

Стороны конфликта получают военную помощь от других государств. В частности, поддержку правительственным силам оказывают Россия и Иран, тогда как сирийская оппозиция получает помощь от западных держав, Турции и стран Персидского залива.

Спустя 10 лет после начала вооруженного конфликта в Сирии экономика страны находится в упадке. Если до начала войны курс национальной валюты колебался в районе 47–48 единиц за доллар США, то сегодня это соотношение – 4000:1. Более 13 миллионов сирийцев, в том числе 90 процентов детей, нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

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