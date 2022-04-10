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В Германии прошли пророссийские акции

Берлин 9 мая. Архивное фото

В нескольких городах Германии в воскресенье прошли пророссийские акции. Официально их организаторы заявляли, что речь идёт о протестах против антироссийских настроений, которые, по их утверждениям, возникли в обществе после начала войны в Украине.

Сотни человек с российскими флагами на 350 автомобилях приняли участие в автопробеге в Ганновере на севере Германии. В том же городе в акции в поддержку Украины участвовали около 3500 человек.

Во Франкфурте-на-Майне прошла демонстрация по лозунгами "Против травли и дискриминации русскоязычных сограждан/Против войны - за мир". Её участники - около 800 человек - несли российские и германские флаги.

Некоторые из них скандировали "Россия" и, по информации полиции, произносили воинственные лозунги, что может стать причиной для возбуждения дел об одобрении агрессивной войны, - сообщает Deutsche Welle. Автопробег власти запретили, как и накануне в городе Любек. В Штутгарте 9 апреля автопробег под российскими флагами состоялся.

В Германии живёт около 250 тысяч граждан России и, по оценкам, более миллиона человек российского происхождения - большинство из них германские граждане. Некоторые представители диаспоры жалуются на проявления ненависти по отношению к ним. Власти Германии зафиксировали с начала войны в Украине более 300 правонарушений по отношению к россиянам и около 200 - по отношению к украинцам; речь как правило идёт о бытовых конфликтах. Власти подчёркивают недопустимость дискриминации по национальному признаку.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал запретить российские флаги и другие государственные символы на пророссийских демонстрациях в немецких городах - во всяком случае, на то время, пока идут боевые действия в Украине. По мнению дипломата, демонстрация российской символики не имеет ничего общего со свободой слова, а является "прославлением варварской агрессии".

Власти Германии после начала российского вторжения заметно ужесточили свою политику по отношению к Москве, в частности начали поставлять Украине оружие. Ряд стран ЕС - а иногда и Киев - однако по-прежнему критикуют Германию за недостаточную, по их мнению, жёсткость.

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