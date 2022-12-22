Cотрудник Федеральной разведывательной службы Германии Карстен Л. арестован по подозрению в государственной измене. Его подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом стало известно 22 декабря, ордер на его арест был выдан 16 декабря.

Как утверждается, подозреваемый передал в этом году одной из российских спецслужб сведения, содержащие государственную тайну. Дома и на рабочем месте арестованного прошли обыски, кроме того, обысканы два офиса разведслужбы в Берлине и Пуллахе, и дом и работа ещё одного, неназванного человека, передаёт DW.

О ситуации доложено канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Сообщается, что о возможном преступлении стало известно из разведывательных материлов, информация подтвердилась в ходе служебной проверки.

Федеральная разведывательная служба не сообщила подробности обвинения, отметив необходимость "сдержанности и конфиденциальности". Глава службы Бруно Каль распространил заявление, в котором сказано, что Россия "отличается беспринципностью и готовностью к насилию", поэтому обнародование деталей случившегося может "дать противнику преимущество".

Последний случай раскрытия двойного агента в Германии произошел в 2014 году. Тогда сотрудника внешней разведки арестовали за передачу секрутной информации США. Он был осуждён на восемь лет в 2016 году. Пойман он был, когда предложил свои услуги ещё и России.