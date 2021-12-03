В Германии торжественно проводили Меркель с поста канцлера

В Берлине прошла торжественная церемония в честь Ангелы Меркель, которая покидает пост канцлера ФРГ после 16 лет работы в правительстве. Официально она уйдёт в отставку до 8 декабря.

Церемония под названием "Большая вечерняя заря" организовали вооруженные силы Германии. Она прошла во дворе министерства обороны. Из-за антикоронавирусных ограничений церемонию провели в ограниченном формате. На ней присутствовали около 200 человек, в том числе - 52 человека, занимавшие посты министров в правительствах, которые возглавляла Меркель.

Канцлер выступила перед военными с речью, пожелала успехов преемнику Олафу Шольцу, а всем остальным — работать "с радостью в сердце".

Самая зрелищная часть церемонии — это марш воинских частей под музыку, которую выбирает сам виновник торжества. Ангела Меркель попросила исполнить песню панк-певицы Нины Хаген "Ты забыл цветную пленку", романтическую композицию актрисы Хильдегард Кнеф "Для меня должен идти дождь из красных роз" и христианский гимн "Боже, мы славим Тебя".

Выбор песни Нины Хаген Меркель объяснила тем, что она ассоциируется у неё с юностью. Хаген как и Меркель родом из бывшей ГДР. Песенка "Ты забыл цветную пленку" была написана в 1974 году. Меркель тогда было 20 лет.

Военный церемониальный акт проводов "Большая вечерняя заря" считается высшей данью уважения, которую вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Традиция восходит к XVI веку. Немецкие канцлеры удостаиваются такой чести с 1998 года, когда с поста главы правительства ФРГ ушел Гельмут Коль. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн, и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы.