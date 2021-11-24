Канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Шольц

Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии. Три прошедшие в Бундестаг партии договорились о создании правящей коалиции. Соглашение будет представлено в среду.
По итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место, опередив христианских демократов, с которыми они сейчас формируют правительство. В состав новой коалиции вместе с СДПГ войдут "Зелёные" и Свободная демократическая партия, передаёт агентство DPA.
Выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежит действующая канцлер Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте, социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них до выборов.
Полномочия Меркель официально уже прекратились, однако она продолжает исполнять свои обязанности до того, как не будет сформировано новое правительство.
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