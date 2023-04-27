В Германии в возрасте 102 лет умер старейший осуждённый нацист

В Германии умер старейший осуждённый нацист – 102-летний охранник концлагеря Йозеф Шютц.

В прошлом году его приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в убийстве более 3500 человек. Однако Шютц подал апелляцию и не провёл в тюрьме ни дня.

Суд установил, что Шютц был охранником в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен в период с 1942 по 1945 год. В лагере содержалось около 200 тысяч политических заключённых, евреев, геев, рома и синти. Десятки тысяч из них были убиты. Шютца обвинили в соучастии в расстрелах и отравлениях газом.

Сам Шютц это отрицал. По его словам, в то время он был рабочим на ферме.