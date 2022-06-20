Прокуратура Мюнхена наложила арест на три квартиры, принадлежащие россиянам, которые попали под действие санкций Евросоюза против России. Имена владельцев квартир прокуратура не называет, но указывает, что это действующий депутат Государственной думы России и его жена. Также арестован банковский счет, на который супруги получали деньги от сдачи одной из квартир в аренду.

По сообщению прокуратуры, депутат Госдумы господин Л. и его супруга госпожа К., официально зарегистрированная по месту жительства в Мюнхене, получали за сдачу квартиры внаём около 3500 евро в месяц. Квартиросъемщики могут продолжать снимать жилье, но арендную плату они будут вносить на счет мюнхенского суда. Это первый в Германии случай ареста недвижимости и прочих активов россиян, внесенных в санкционные списки.