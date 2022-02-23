Евросоюз опубликовал список попавших под санкции россиян

Евросоюз опубликовал список россиян и организаций, попавших под санкции из-за признания независимости так называемый "ЛНР" и "ДНР".

В список физических лиц попали министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, глава медиахолдинга "News front" Константин Кнырик, а также организация "Агентство интернет-исследований", которую в СМИ называют "фабрикой троллей". Кроме того, в санкционный список внесены зампред правительства Дмитрий Григоренко, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, мать и жена бизнесмена Евгения Пригожина.

Ограничения коснутся также командующего Черноморским флотом Игоря Осипова, главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина, главнокомандующего Военно-морского флота Николая Евменова и главнокомандующего сухопутными войсками Олега Салюкова. Из организаций в список попали банк "Россия", "Промсвязьбанк", банк ВЭБ.РФ.

Ранее 23 февраля ЕС одобрил пакет санкций в отношении России. Ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств людям и организациям из санкционного списка. Им также запрещен въезд на территорию ЕС или ее пересечение транзитом.

Помимо этого, Евросоюз ввел санкции против госдолга России, ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам ЕС. В новый пакет санкций также вошел запрет на любые экономические отношения стран Евросоюза с "ДНР" и "ЛНР".