В Германии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Берлине задержан гражданин Казахстана, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Его полное имя не раскрывается. В документах он указан как Сергей К.

Как сообщили в Генпрокуратуре Германии, казахстанца арестовали сотрудники Федерального управления уголовной полиции. 29 апреля суд решит вопрос о заключении под стражу.

По версии следствия, Сергей К. как минимум с мая 2025 года находился в контакте с российскими спецслужбами и передавал им информацию. Речь идёт, в частности, о данных, связанных с военной помощью Германии Украине и состоянием немецкой оборонной промышленности. Особый интерес, как утверждается, представляли компании-производители дронов и робототехники.

Следователи также считают, что подозреваемый фотографировал военные колонны на автомагистралях, включая конвои стран НАТО, а также государственные здания в Берлине. Кроме того, по данным прокуратуры, он "информировал свой контакт в разведке о подходящих целях для диверсий в Германии и предлагал вербовать дополнительных людей для диверсионно-шпионской группы".

Во вторник в квартире подозреваемого прошёл обыск, а также в помещении ещё одного человека, который не считается фигурантом дела. О результатах обысков власти не сообщают.

По данным источников в силовых структурах, есть признаки того, что Сергей К. ранее участвовал в боевых действиях на стороне России в Донецкой области Украины.

Кроме того, правоохранительные органы Германии сообщили о другом расследовании: в земле Северный Рейн — Вестфалия прошли обыски у 43-летнего гражданина Литвы. Его подозревают в шпионаже с целью диверсий. По данным полиции, он проживает в Детмольде и работает водителем грузовика.

Поводом для расследования стала обнаруженная в сентябре 2025 года скрытая видеокамера возле города Минден. Она была установлена рядом с железнодорожной инфраструктурой и могла фиксировать движение поездов, включая военные перевозки. Вблизи находится база германо-британского сапёрного батальона, а сам узел используется для переброски техники в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Источники в службах безопасности не исключают, что за этой деятельностью может стоять Россия.