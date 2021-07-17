В Германии жертвами наводнения стали более 130 человек

На западе Германии число погибших в результате катастрофического наводнения выросло до 133 человек. Представитель полиции заявил, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц жертвами бедствия стали более 90 человек, травмы разной степени тяжести получили около 620 человек. Об этом сообщает "Немецкая волна".

В земле Северный Рейн - Вестфалия погибли 43 человека. Власти опасаются, что данные о жертвах ещё не окончательные, через двое суток после катастрофы десятки местных жителей ещё числятся пропавшими без вести.

Продолжаютя поисково-спасательные операции и работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Кроме специализированных аварийных служб, в ликвидации последствий наводнения участвуют полиция и военнослужащие, а также тысячи добровольцев.