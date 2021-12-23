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В Гомеле по делу о терроризме задержан гражданин России

Иллюстративное фото

Сотрудники КГБ Беларуси задержали гражданина России по подозрению в терроризме. Об этом сообщает государственное агентство БелТА со ссылкой на начальника управления КГБ по Гомельской области Александра Мельникова.

По версии спецслужбы, россиянин, проживающий в Гомеле и имеющий вид на жительство в Беларуси, поджёг "по экстремистским, политическим мотивам" личный автомобиль первого заместителя начальника Управления департамента исполнения наказаний по Гомельской области и проколол колеса 39 троллейбусов "с целью остановки движения общественного транспорта" в Гомеле. Об этом начальник областного управления КГБ рассказал на встрече чиновников с Александром Лукашенко.

В отношении гражданина России возбуждено уголовное дело по статье "Совершение теракта". Имя задержанного россиянина и другие подробности не приводятся.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин следит за судьбой россиян, в отношении которых проводятся судебные разбирательства или которые оказались под стражей в Беларуси. Среди россиян, подвергшихся уголовному преследованию в Беларуси — Софья Сапега, подруга бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, Егор Дудников и Дмитрий Попов, приговоренный к 16 годам лишения свободы по делу блогера Сергея Тихановского.

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