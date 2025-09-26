В Гонконге приняли законопроект, запрещающий крошечные квартиры

Законодатели Гонконга приняли законопроект, которые определяет требования к жилым помещениям, созданным путем разделения одной квартиры на несколько. Это должно привести к поэтапной ликвидации крошечных квартир, которые часто арендуют люди с низким доходом. Такие помещения также называют "квартиры-клетки".

Согласно документу, теперь минимальная площадь для таких помещений составляет восемь квадратных метров, в них должна быть отдельная ванная комната и по крайней мере одно открывающееся окно. Также каждая жилая единица должна быть оборудована средствами пожарной безопасности, освещением и вентиляцией.

Как пишет Associated Press, в городе существует 110 тысяч подобных жилых помещений, около четверти из них имеют площадь менее восьми квадратных метров. При этом стандартный размер парковочного места в Гонконге составляет 10 квадратных метров.

В подобных квартирах живут около 220 тысяч человек, включая мигрантов, рабочих, студентов и молодых специалистов.

По оценкам, чтобы соответствовать новым правилам, в 33 тысячах "квартир-клеток" необходимо сделать капитальный ремонт, остальным потребуется более простая модернизация. Арендодателям будет дано время для ремонта некачественного жилья, после чего они смогут сдавать в аренду только помещения, которые будут признаны соответствующими стандартам. Система регистрации этой недвижимости будет введена в марте 2026 года.

За нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере около 38,5 тысяч долларов, лишение свободы сроком до трех лет, а также штрафы за каждый день, пока нарушение остается неисправленным.

Власти Китая считают, что жилищные проблемы Гонконга стали одной из причин антиправительственных протестов 2019 года, и хотят постепенно отказаться от таких жилых единиц к 2049 году.

Как отмечает AP, жители города с низким доходом выразили обеспокоенность по поводу своего будущего, беспокоясь о резком росте арендной платы и проблемах с поиском нового жилья после вступления в силу новых правил.