В Гонконге вынесен первый приговор по новому закону о госбезопасности

Суд в Гонконге во вторник впервые вынес обвинительный вердикт в ходе процесса, который проводился по новому закону о национальной безопасности, одобренному в прошлом году властями Китая и направленному против политической оппозиции.

24-летний Тон Юнкит был признан виновным в терроризме и подстрекательстве к отделению Гонконга от КНР. Судили его трое назначенных подконтрольными Пекину властями города судей - а не присяжные, как было принято в Гонконге ранее. Приговор будет объявлен позднее, обвиняемому грозит срок вплоть до пожизненного.

Жителя Гонконга признали виновным в том, что он, управляя мотоциклом, наехал на трёх сотрудников полиции. Эти действия сочли терроризмом. Призывом к отделению Гонконга суд посчитал надпись на флаге, с которым Тон Юнкит вышел на акцию протеста в прошлом году: "Свободу Гонконгу, революция нашего времени". Сам подсудимый заявлял о своей невиновности.

В то время как главным обвинением в этом процессе было обвинение в насильственных действиях, подавляющее большинство привлечённых к ответственности по новому закону жителей Гонконга - их около 60, включая лидеров протестов - судят за участие в мирных акциях. Тем не менее, и им грозит суровое наказание, поскольку их действия по новому закону считаются подрывающими безопасность.

Массовые акции протеста в Гонконге начались в 2019 году, их участники выступали против попыток Пекина ограничить автономию города. В 2020 году власти Китая приняли особый закон о госбезопасности, предусматривающий особый порядок рассмотрения дел тех, чьи действия направлены на подрыв власти либо отделение Гонконга от Китая, а также подозреваемых в терроризме и сговоре с зарубежными силами. Пекин принял и ряд других мер, ограничивающих права жителей Гонконга. США и ряд других стран Запада неоднократно заявляли, что действия Китая противоречат его обязательствам по договору о передаче Гонконга от Британии Китаю.